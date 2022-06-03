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Сборная Украины заняла 3 место на этапе Кубка мира в Азербайджане
Наша команда показала хорошие результаты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
3 июня сборная Украины получила бронзу в стрельбе из малокалиберной винтовки на этапе Кубка мира по шаровой стрельбе в Азербайджане.
Сразу три украинских спортсмена поднялись на пьедестал почета, победив в бронзовом финале национальную команду Кореи со счетом 16:12.
В состав команды в этой дисциплине вошли вицечемпион Олимпиады-2016 Сергей Кулиш, чемпион Европы-2014 Олег Царьков и Александр Галкин.
Кулиш уже выиграл личное золотое в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров.
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