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Сборная Украины заняла 3 место на этапе Кубка мира в Азербайджане

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Наша команда показала хорошие результаты

Сборная Украины заняла 3 место на этапе Кубка мира в Азербайджане

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

3 июня сборная Украины получила бронзу в стрельбе из малокалиберной винтовки на этапе Кубка мира по шаровой стрельбе в Азербайджане.

Сразу три украинских спортсмена поднялись на пьедестал почета, победив в бронзовом финале национальную команду Кореи со счетом 16:12.

В состав команды в этой дисциплине вошли вицечемпион Олимпиады-2016 Сергей Кулиш, чемпион Европы-2014 Олег Царьков и Александр Галкин.

Кулиш уже выиграл личное золотое в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров.

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В статье: Сергей Кулиш
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