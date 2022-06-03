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В россии отобрали чемпионат Европы по художественной гимнастике

Другие виды
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Чего и следовало ожидать

В россии отобрали чемпионат Европы по художественной гимнастике

Новина українською

россию лишили права на проведение чемпионата Европы-2023 по художественной гимнастике. Соревнования должны были пройти в москве. Сейчас Европейская федерация гимнастики ищет нового хозяина турнира.

Исполнительный комитет European Gymnastics принял решение огласить прием новых заявок на организацию чемпионата.

Напомним, что в результате полномасштабного вторжения россии и белоруссии в Украину, спортсменам этих стран запрещено участвовать под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

European Gymnastics будет принимать заявки на проведение турнира до 24 июня 2022 года.

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В статье: война с Россией
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