В россии отобрали чемпионат Европы по художественной гимнастике

россию лишили права на проведение чемпионата Европы-2023 по художественной гимнастике. Соревнования должны были пройти в москве. Сейчас Европейская федерация гимнастики ищет нового хозяина турнира.

Исполнительный комитет European Gymnastics принял решение огласить прием новых заявок на организацию чемпионата.

Напомним, что в результате полномасштабного вторжения россии и белоруссии в Украину, спортсменам этих стран запрещено участвовать под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

European Gymnastics будет принимать заявки на проведение турнира до 24 июня 2022 года.