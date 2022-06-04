Украина выиграла шестой матч подряд в рамках Золотой Евролиги

Сборная Украины обыграла сборную Дании в заключительном шестом туре Золотой Евролиги по волейболу со счетом 3:2. Украинцы победили в абсолютно каждом матче турнира.

После завершения группового этапа сборная Украины занимает неоспоримое первое место в таблице с 16 очками. Вторые – хорваты с шестью пунктами, третьи – испанцы, последние – датчане.

Украинцы обеспечили себе досрочный выход из группы еще после победы в пятом туре подряд (также над Данией). Сборная Украины дальше сыграет уже в Финале четырех Золотой Евролиги.