Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина выиграла шестой матч подряд в рамках Золотой Евролиги
Команда ранее вышла напрямую в Финал четырех
фото - cev.eu
Сборная Украины обыграла сборную Дании в заключительном шестом туре Золотой Евролиги по волейболу со счетом 3:2. Украинцы победили в абсолютно каждом матче турнира.
После завершения группового этапа сборная Украины занимает неоспоримое первое место в таблице с 16 очками. Вторые – хорваты с шестью пунктами, третьи – испанцы, последние – датчане.
Украинцы обеспечили себе досрочный выход из группы еще после победы в пятом туре подряд (также над Данией). Сборная Украины дальше сыграет уже в Финале четырех Золотой Евролиги.
Популярное сейчас
- Уэльс - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2022
- Новая компания для Украины. Армения – Ирландия. Анонс и прогноз матча 1-го тура Лиги наций на 04.06.21
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Золотая Евролига. Сборная Украины обыграла Венгрию и воглавила группу
- Как украинские военные праздновали гол Ярмоленко на боевой позиции под Харьковом. ВИДЕО
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО