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Украина выиграла шестой матч подряд в рамках Золотой Евролиги

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Команда ранее вышла напрямую в Финал четырех

Украина выиграла шестой матч подряд в рамках Золотой Евролиги

фото - cev.eu

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины обыграла сборную Дании в заключительном шестом туре Золотой Евролиги по волейболу со счетом 3:2. Украинцы победили в абсолютно каждом матче турнира.

После завершения группового этапа сборная Украины занимает неоспоримое первое место в таблице с 16 очками. Вторые – хорваты с шестью пунктами, третьи – испанцы, последние – датчане.

Украинцы обеспечили себе досрочный выход из группы еще после победы в пятом туре подряд (также над Данией). Сборная Украины дальше сыграет уже в Финале четырех Золотой Евролиги.

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В статье: сборная Украины по волейболу Золотая евролига по волейболу
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