Волейбол. Украина уступила Венгрии в четвертом раунде группового этапа Золотой Евролиги

Женская сборная Украины по волейболу проиграла в четвертом раунде группового этапа Золотой Евролиги 2022. В непростом поединке наши девушки уступили команде Венгрии.

Счет встречи 3-2 (25-17; 12-25; 20-25; 25-20; 16-14) в пользу хозяек площадки.

Состав Украины : Светлана Дорсман (8), Дарья Великоконь (1), Александра Миленко (27), Анастасия Маевская (6), Карина Денисова (9), Юлия Бойко (10), Кристина Немцева (либеро) – стартовый. Александра Быценко (0), Анна Харчинская (14), Виктория Даньчак (0)

По набранным очкам Украину уже не сможет обогнать ни одна из соперниц (в активе нашей команды 8 очков). Но по количеству побед, являющихся главным критерием в волейболе, сборная Румынии имеет шанс обойти подопечных Ивана Петкова. Матч Румыния – Венгрия запланирован на 8 июня. По его результатам мы и узнаем, сможет ли наша команда выйти в плей-офф Золотой Евролиги.