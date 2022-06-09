Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мотор может провести следующий сезон в Бундеслиге 2
Клубу уже нашли домашнюю площадку
Фото - сайт "Мотора"
Запорожский "Мотор" может играть следующий сезон в Бундеслиге 2, пишет Handball-world.
Сообщается, что домашней площадкой для запорожского клуба должна стать арена в Дюссельдорфе. "Мотор" станет 20-м участником Бундеслиги 2.
На данный момент судьба украинского клуба в Лиге чемпионов пока неизвестна. Учитывая что украинский клуб планирует проводить полноценный сезон в зарубежном чемпионате, шансы на участи в Лиге чемпионов увеличиваются.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Зеленский: Мы идем к тому, что обязательно станет одним из самых больших военных успехов в Европе
- СМИ: Зинченко готов покинуть Ман Сити, чтобы играть на позиции полузащитника
- СМИ: Четыре клуба УПЛ против того, чтобы еврокубковые представители играли вне Украины
- Золотая Евролига-2022. Женская сборная Украины по волейболу попытается выйти со второго места в финальный этап соревнований
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Звездный развод: Пике изменил Шакире и переехал на холостяцкую квартиру
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet