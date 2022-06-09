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Мотор может провести следующий сезон в Бундеслиге 2

Другие виды
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Клубу уже нашли домашнюю площадку

Мотор может провести следующий сезон в Бундеслиге 2

Фото - сайт "Мотора"

Новина українською

Запорожский "Мотор" может играть следующий сезон в Бундеслиге 2, пишет Handball-world.

Сообщается, что домашней площадкой для запорожского клуба должна стать арена в Дюссельдорфе. "Мотор" станет 20-м участником Бундеслиги 2.

На данный момент судьба украинского клуба в Лиге чемпионов пока неизвестна. Учитывая что украинский клуб планирует проводить полноценный сезон в зарубежном чемпионате, шансы на участи в Лиге чемпионов увеличиваются.

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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