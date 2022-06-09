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Заключительный этап Tour de France впервые с 1903 года перенесен в другой город

Другие виды
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Заключительный этап Tour de France впервые с 1903 года перенесен в другой город

Фото: Вікіпедія

Новина українською

Финальный этап Tour de France впервые за всю историю не пройдет в Париже.

Как сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport, финал веломногодневки будет перенесен из Парижа в Ниццу.

Причиной такого решения стали Олимпийские игры, которые с 26 июля по 11 августа 2024 года пройдут в столице Франции.

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Источник:
XSport.ua

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