Заключительный этап Tour de France впервые с 1903 года перенесен в другой город

Финальный этап Tour de France впервые за всю историю не пройдет в Париже.

Как сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport, финал веломногодневки будет перенесен из Парижа в Ниццу.

Причиной такого решения стали Олимпийские игры, которые с 26 июля по 11 августа 2024 года пройдут в столице Франции.