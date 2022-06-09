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Заключительный этап Tour de France впервые с 1903 года перенесен в другой город
Фото: Вікіпедія
Финальный этап Tour de France впервые за всю историю не пройдет в Париже.
Как сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport, финал веломногодневки будет перенесен из Парижа в Ниццу.
Причиной такого решения стали Олимпийские игры, которые с 26 июля по 11 августа 2024 года пройдут в столице Франции.
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Источник:XSport.ua
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