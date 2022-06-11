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Волейбол. Мужская и женская сборные Украины вышли в плей-офф молодежного чемпионата Европы
Болеем за наших
Volleyball.ua
Женская и мужская сборные Украины по пляжному волейболу вышли в плей-офф чемпионата Европы U-22.
Мужской дуэт Александра Бойко и Алексея Бублика в своей группе проиграл Испании (1:2) и Польше (1:2), но выиграл у Словакии (2:0). В 1/8 финала украинцы сыграют против Бельгии.
Бронзовые медалистки прошлого чемпионата Европы, украинки Ангелина Хмель и Татьяна Лазаренко выиграли свою группу, обыграв Литву (2:0), Финляндию (2:0) и Норвегию (2:1). В плей-офф девушки сразятся с победительницами матча Бельгия – Словения.
Напомним, что ранее Жан Беленюк
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