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Волейбол. Мужская и женская сборные Украины вышли в плей-офф молодежного чемпионата Европы

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Волейбол. Мужская и женская сборные Украины вышли в плей-офф молодежного чемпионата Европы

Volleyball.ua

UA-Футбол
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Женская и мужская сборные Украины по пляжному волейболу вышли в плей-офф чемпионата Европы U-22.

Мужской дуэт Александра Бойко и Алексея Бублика в своей группе проиграл Испании (1:2) и Польше (1:2), но выиграл у Словакии (2:0). В 1/8 финала украинцы сыграют против Бельгии.

Бронзовые медалистки прошлого чемпионата Европы, украинки Ангелина Хмель и Татьяна Лазаренко выиграли свою группу, обыграв Литву (2:0), Финляндию (2:0) и Норвегию (2:1). В плей-офф девушки сразятся с победительницами матча Бельгия – Словения.

Напомним, что ранее Жан Беленюк выиграл Чемпионат Украины по греко-римской борьбе.

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В статье: волейбол
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Источник:
XSport

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