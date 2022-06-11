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Михаил Романчук поблагодарил Андрея Пятова за отличную карьеру в сборной Украины. Фото
Спасибо за все, легенда
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Украинский пловец, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2020 Михаил Романчук поблагодарил голкипера национальной сборной Украины по футболу Андрея Пятова за отличную карьеру в главной команде нашей страны. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что сегодня, 11 июня, Пятов проведет свой последний матч за сборную команду Украины в поединке против Армении.
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