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Михаил Романчук поблагодарил Андрея Пятова за отличную карьеру в сборной Украины. Фото

Другие виды
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Спасибо за все, легенда

Михаил Романчук поблагодарил Андрея Пятова за отличную карьеру в сборной Украины. Фото

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Украинский пловец, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2020 Михаил Романчук поблагодарил голкипера национальной сборной Украины по футболу Андрея Пятова за отличную карьеру в главной команде нашей страны. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

Михаил Романчук поблагодарил Андрея Пятова за отличную карьеру в сборной Украины. Фото - изображение 1

Напомним, что сегодня, 11 июня, Пятов проведет свой последний матч за сборную команду Украины в поединке против Армении.

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В статье: Андрей Пятов Михаил Романчук
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