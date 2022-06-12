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Пляжный волейбол. Сборная Украины U-22 вышла в полуфинал Чемпионата Европы
Нужна победа
Volleyball.ua
Женская сборная Украины U-22 в составе Ангелины Хмель и Татьяны Лазаренко вышла в полуфинал Чемпионата Европы 2022 по пляжному волейболу.
В матчах 1/8 и 1/4 финала наши девушки победили команду Словении (21-16; 21-17) и Латвии (21-11; 21-17).
В поединке за право сыграть в финальном матче наши девушки сразятся с командой Испании.
Напомним, что в прошлом году наши спортсменки сумели завоевать бронзу на Евро 2022.
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