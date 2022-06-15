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Сборная Украины по прыжкам в воду назвала состав на чемпионат мира в Венгрии
Ждем титулов
фото - olympics.com
Сборная Украины по прыжкам в воду назвала состав на чемпионате мира в Венгрии.
Женщины: Ксения Байло, София Лискун.
Мужчины: Кирилл Болюх, Александр Горшковозов, Олег Колодий, Данило Коновалов, Евгений Науменко, Станислав Олиферчик, Алексей Середа.
Отметим, что для Болюха, Байла, Коновалова и Науменко это будет дебютный взрослый ЧМ.
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