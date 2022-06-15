Сборная Украины по прыжкам в воду назвала состав на чемпионат мира в Венгрии

Сборная Украины по прыжкам в воду назвала состав на чемпионате мира в Венгрии.

Женщины: Ксения Байло, София Лискун.

Мужчины: Кирилл Болюх, Александр Горшковозов, Олег Колодий, Данило Коновалов, Евгений Науменко, Станислав Олиферчик, Алексей Середа.

Отметим, что для Болюха, Байла, Коновалова и Науменко это будет дебютный взрослый ЧМ.