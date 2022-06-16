Зантарая: Могу только задать российским спортсменам один риторический вопрос: почему они молчат?

Чемпион мира, Европы и Европейских игр по дзюдо Георгий Зантарая раскритиковал российских спортсменов.

Могу только задать российским спортсменам один риторический вопрос: почему они молчат? Хотя на самом деле я знаю почему. Они переживают за свои регалии, за свое благополучие, за какие-то личные моменты. Не каждый готов пожертвовать своими медалями и политическим местом для того, чтобы сказать праву всему миру и заявить: "Да мы против этой войны".

Меня больше всего возмущает то, что в начале войны IJF не поддержала рекомендации Международного олимпийского комитета по устранению россиян от соревнований и не сделала по этому поводу никакого заявления. Она не заняла четкую позицию, что пока идет война, мы просим не участвовать в турнирах спортсменов страны-агрессора.