  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Зантарая: Могу только задать российским спортсменам один риторический вопрос: почему они молчат?
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зантарая: Могу только задать российским спортсменам один риторический вопрос: почему они молчат?

Другие виды
(1 голосов)

Украинец высказался о происходящем

Зантарая: Могу только задать российским спортсменам один риторический вопрос: почему они молчат?

фото - ijf.org

Новина українською

Чемпион мира, Европы и Европейских игр по дзюдо Георгий Зантарая раскритиковал российских спортсменов.

Могу только задать российским спортсменам один риторический вопрос: почему они молчат? Хотя на самом деле я знаю почему. Они переживают за свои регалии, за свое благополучие, за какие-то личные моменты. Не каждый готов пожертвовать своими медалями и политическим местом для того, чтобы сказать праву всему миру и заявить: "Да мы против этой войны".

Меня больше всего возмущает то, что в начале войны IJF не поддержала рекомендации Международного олимпийского комитета по устранению россиян от соревнований и не сделала по этому поводу никакого заявления. Она не заняла четкую позицию, что пока идет война, мы просим не участвовать в турнирах спортсменов страны-агрессора.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Георгий Зантарая
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
obozrevatel

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде