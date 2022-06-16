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Зантарая: Три человека написали мне, что они переживают и против войны, но им запретили высказывать свои взгляды на этот счет

Другие виды
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Ранее дзюдоист призвал россиян не молчать

Зантарая: Три человека написали мне, что они переживают и против войны, но им запретили высказывать свои взгляды на этот счет

фото - ijf.org

Новина українською

Чемпион мира, Европы и Европейских игр по дзюдо Георгий Зантарая рассказал, поддерживает ли его кто-то из российских спортсменов.

– А вообще никто из российских дзюдоистов не выразил вам своей поддержки после начала войны?

– На самом деле я с ними дружил, у нас были нормальные отношения. Но только три человека написали мне, что они переживают и против войны. Я знаю, что им запретили высказывать свои взгляды на этот счет. Вплоть до ареста и уголовного наказания. Но это серьезные спортсмены с большими титулами, и я благодарен за то, что в первые дни они предложили свою помощь.

– А кто-то из иностранных дзюдоистов вас поддержал?

– Мне очень приятно, что спортсмены хорошего уровня написали мне и сказали, что готовы поддержать, подписать любое письмо и отказаться от регалий, как и я. Мол, ты все поступаешь верно. Принуждать и просить я никого не буду, потому что не имею права у каждого свой выбор. Я делаю то, что считаю нужным, но кто-то может просто последовать примеру.

Меня поддержали представители Европы, спортсмены из стран Балтии. На самом деле сейчас такое время, что есть более важные потери, чем медали или что-нибудь такое. Но все будет хорошо. Главное верить в это и делать все возможное для нашей победы.

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В статье: Георгий Зантарая
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Источник:
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