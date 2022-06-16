Михаил Кохан занял пятое место на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

Украинец Михаил Кохан на этапе Бриллиантовой лиги в Осло показал пятый результат в метании молота (Норвегия).

Лучшая отметка, которой смог добиться спортсмен - 77,36 м. Победу на турнире одержал поляк Павел Файдек.

Для Кохана этот этап "Бриллиантовой лиги" в Осло стал шестым турниром в сезоне 2022 года. Украинец завоевал награды на стартовых трех соревнованиях (два золота и одно серебро).