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Михаил Кохан занял пятое место на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

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Неплохой результат

Михаил Кохан занял пятое место на этапе Бриллиантовой лиги в Осло

фото - Reuters

Новина українською

Украинец Михаил Кохан на этапе Бриллиантовой лиги в Осло показал пятый результат в метании молота (Норвегия).

Лучшая отметка, которой смог добиться спортсмен - 77,36 м. Победу на турнире одержал поляк Павел Файдек.

Для Кохана этот этап "Бриллиантовой лиги" в Осло стал шестым турниром в сезоне 2022 года. Украинец завоевал награды на стартовых трех соревнованиях (два золота и одно серебро).

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В статье: Михаил Кохан
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