Украина получила первую чемпионку мира по спортивной аэробике

Украинская спортсменка Анастасия Курашвили завоевала золотую награду на проходящем в эти дни в Португалии чемпионате мира по спортивной аэробике.

В финале соревнований наша соотечественница набрала 20,950 баллов, что позволило ей подняться на высшую строчку пьедестала почета.

Чемпионат мира по аэробике

16-18 июня

Индивидуальные упражнения

Женщины

1. Анастасия Курашвили (Украина) – 20,950

2. Айше Онбаши (Турция) – 20,350

3. Неа Кивела (Финляндия) – 20,050

В командных соревнованиях по аэростепу наша команда взяла серебро (16,900). Чемпионками стали представительницы Южной Кореи (17,750), а ТОП 3 заперли венгерки (16,850).