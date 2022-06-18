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Украина получила первую чемпионку мира по спортивной аэробике

Другие виды
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Молодец, историческое достижение

Украина получила первую чемпионку мира по спортивной аэробике

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Украинская спортсменка Анастасия Курашвили завоевала золотую награду на проходящем в эти дни в Португалии чемпионате мира по спортивной аэробике.

В финале соревнований наша соотечественница набрала 20,950 баллов, что позволило ей подняться на высшую строчку пьедестала почета.

Чемпионат мира по аэробике

16-18 июня

Индивидуальные упражнения

Женщины

1. Анастасия Курашвили (Украина) – 20,950

2. Айше Онбаши (Турция) – 20,350

3. Неа Кивела (Финляндия) – 20,050

В командных соревнованиях по аэростепу наша команда взяла серебро (16,900). Чемпионками стали представительницы Южной Кореи (17,750), а ТОП 3 заперли венгерки (16,850).

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В статье: акробатика
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