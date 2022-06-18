Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина получила первую чемпионку мира по спортивной аэробике
Молодец, историческое достижение
Украинская спортсменка Анастасия Курашвили завоевала золотую награду на проходящем в эти дни в Португалии чемпионате мира по спортивной аэробике.
В финале соревнований наша соотечественница набрала 20,950 баллов, что позволило ей подняться на высшую строчку пьедестала почета.
Чемпионат мира по аэробике
16-18 июня
Индивидуальные упражнения
Женщины
1. Анастасия Курашвили (Украина) – 20,950
2. Айше Онбаши (Турция) – 20,350
3. Неа Кивела (Финляндия) – 20,050
В командных соревнованиях по аэростепу наша команда взяла серебро (16,900). Чемпионками стали представительницы Южной Кореи (17,750), а ТОП 3 заперли венгерки (16,850).
Популярное сейчас
- россияне выпустили 8 ракет по инфраструктуре Кременчуга. В том числе две пришлись на ТЭЦ
- ВСУ сбили над Одесской областью две ракеты, которые были запущены из Крыма
- США приостановили продажу Украине беспилотников MQ-1C Grey Eagle
- Юлия Левченко заняла третье место на турнире в Турку
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню