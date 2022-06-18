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Волейбол. Сегодня сборная Украины сыграет полуфинальный матч Золотой Евролиги
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Фото: ГОРДОН
Национальная сборная Украины по волейболу сегодня 18 июня сыграет поединок 1/2 финала Золотой Евролиги.
Соперником нашей команды станет сборная Чехии. Поединок начнется в 18:00 по Киеву.
Отметим, что Финал четырех пройдет в хорватском городе Вараждин.
В другом полуфинале в 21:00 сыграют сборные Турции и Хорватии.
Справка: украинская сборная во второй раз сыграет в Финале четырех Золотой Евролиги. В прошлом году украинцы дошли до финала, где в борьбе за "золото" проиграли Турции.
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