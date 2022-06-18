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Волейбол. Сегодня сборная Украины сыграет полуфинальный матч Золотой Евролиги

Другие виды
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Вперед за трофеем

Волейбол. Сегодня сборная Украины сыграет полуфинальный матч Золотой Евролиги

Фото: ГОРДОН

UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная Украины по волейболу сегодня 18 июня сыграет поединок 1/2 финала Золотой Евролиги.

Соперником нашей команды станет сборная Чехии. Поединок начнется в 18:00 по Киеву.

Отметим, что Финал четырех пройдет в хорватском городе Вараждин.

В другом полуфинале в 21:00 сыграют сборные Турции и Хорватии.

Справка: украинская сборная во второй раз сыграет в Финале четырех Золотой Евролиги. В прошлом году украинцы дошли до финала, где в борьбе за "золото" проиграли Турции.

Видео-онлайн трансляция матча Украина – Чехия

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В статье: сборная Украины по волейболу Золотая евролига по волейболу
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