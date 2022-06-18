Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина – Чехия: Онлайн-видео трансляция полуфинала Золотой Евролиги
Будет горячо
Фото: cev.eu / Автор неизвестен
Сегодня, 18 июня, в 18:00 по киевскому времени состоится полуфинальный матч волейбольной Золотой Евролиги. В нем сыграет национальная сборная Украины, а ее соперником станет команда Чехии.
Вашему вниманию видео-трансляция матча:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Польша может взять на себя ПВО над западными областями Украины
- Командующего вдв россии отстранили от работы из-за больших потерь, - ISW
- Мане отправится в Баварию, Динамо возвращается к работе. Главные новости за 17 июня
- Юлия Левченко заняла третье место на турнире в Турку
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Когда, если не сейчас? Вратарь Динамо и сборной Украины женился во второй раз. ФОТО
Новости по теме
- 12:20 Весь спорт Волейбол. Женская сборная Украины не вышла в Финал четырех Золотой Евролиги
- 20:05 Весь спорт Золотая Евролига-2022. Женская сборная Украины по волейболу попытается выйти со второго места в финальный этап соревнований
- 07:53 Весь спорт Волейбол. Украина уступила Венгрии в четвертом раунде группового этапа Золотой Евролиги
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти