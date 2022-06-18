Синхронистка Федина стала второй в артистичном плаванье на ЧМ

Украинская синхронистка Марта Федина завоевала второе место на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Она выиграла награду в сольной категории в техничной программе.

Ранее она уже становилась лучшей в этой категории соло – на Чемпионате Европы в Будапеште в прошлом году. На Чемпионатах мира же он завоевывала золото лишь раз – в хайлайте на ЧМ в Кванджу в 2019 году.

Также Марта Федина является двукратной медалисткой Олимпийских игр. В 2021 году в Токио она взяла бронзовые награды на соревнованиях в группе и в дуэте.