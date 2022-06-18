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Украина проиграла в полуфинале Золотой Евролиги по волейболу. В финале сыграет Чехия
В прошлом году украинцы хотя бы проиграли в финале
фото - eurovolley.cev.eu
Сборная Украины по волейболу проиграла сборной Чехии со счетом 2:3 в полуфинальном матче Золотой Евролиги. Теперь чехам предстоит сыграть в финале с победителем пары Турция – Хорватия.
Сборная Украины упустила шанс выйти в финал, ведя в счете 2:0. Ранее команда лишь дважды выходила в главный матч турнира – в 2017 и 2021 годах. Впервые выход вышел удачным, и украинцы завоевали золото, во второй раз – лишь серебро, проиграв Турции со счетом 1:3.
Турки выиграли две последних Золотых Евролиги, хорваты – лишь дважды выходили в финал. В последний раз это случалось еще в 2013 году. До того – в 2006.
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