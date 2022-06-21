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Украинские шпажистки заняли третье место на чемпионате Европы

Другие виды
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Наша третья награда на Евро

Украинские шпажистки заняли третье место на чемпионате Европы

Фото: facebook.com/fie.org / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Женская команда сборной Украины по фехтованию на шпаге стала третьей на чемпионате Европы, проходящем в эти дни в Венгрии.

Украинки по пути в полуфинал одолели Румынию (45:37) и Польшу (43:42). В 1/2-й наша команда уступила француженкам (36:45), а в битве за третье место одолела Швейцарию (45:42).

За сборную Украины на этом Евро выступали Инна Бровко, Влада Харькова, Яна Шемякина и Юлия Свистиль.

Ранее мы сообщали, что на ЧЕ-2022 по фехтованию Украина уже взяла серебро в мужской командной сабле, а Влада Харькова выиграла индивидуальный турнир на шпаге.

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В статье: фехтование
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