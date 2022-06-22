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Украина выиграла четвертую медаль в артистическом плавании на чемпионате мира по водным видам спорта
Снова проявила себя Марта Федина
Фото: Апостроф
В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, 22-го июня, свою пятую общекомандную медаль завоевала сборная Украины. Отличилась Марта Федина, ставшая второй в произвольном соло артистического плавания.
Для Фединой это уже вторая индивидуальная награда на этом чемпионате. Раньше она взяла серебро в техническом соло. В общей сложности сборная по артистическому плаванию принесла Украине четыре награды из общих пяти. Разбавил грациозную компанию девушек Михаил Романчук, ставший накануне бронзовым призером ЧМ в плавании свободным стилем.
Добавим, что кроме двух индивидуальных наград, Марта Федина имеет в своей коллекции золотую награду за командную комбинацию.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022. Артистическое плавание. Произвольное соло
- Юкико Инуи (Япония) – 95.3667;
- Марта Федина (Украина) – 93.8;
- Евангелия Платаниоти (Греция) – 91.7667.
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