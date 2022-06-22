Украина выиграла четвертую медаль в артистическом плавании на чемпионате мира по водным видам спорта

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Сегодня, 22-го июня, свою пятую общекомандную медаль завоевала сборная Украины. Отличилась Марта Федина, ставшая второй в произвольном соло артистического плавания.

Для Фединой это уже вторая индивидуальная награда на этом чемпионате. Раньше она взяла серебро в техническом соло. В общей сложности сборная по артистическому плаванию принесла Украине четыре награды из общих пяти. Разбавил грациозную компанию девушек Михаил Романчук, ставший накануне бронзовым призером ЧМ в плавании свободным стилем.

Добавим, что кроме двух индивидуальных наград, Марта Федина имеет в своей коллекции золотую награду за командную комбинацию.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2022. Артистическое плавание. Произвольное соло