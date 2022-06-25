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Сборная Украины – победитель ЧМ по артистическому плаванию в Будапеште

Другие виды
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Украинцы выдали лучший результат в хайлайте

Сборная Украины – победитель ЧМ по артистическому плаванию в Будапеште

Фото: Громадське

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по артистичному плаванию победила в одной из дисциплин на чемпионате мира-2022 по водным видам спорта. Национальная команда взяла золото в хайлате на турнире в Будапеште.

В составе сборной выступили Владислава Алексиева, Марина Алексеева, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, Марта Федина, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

ЧМ-2022 по водным видам спорта

Артистическое плавание

Хайлайт

1. Украина: 95,0333

2. Италия: 92,26673

3. Испания: 91,9333

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В статье: сборная Украины по артистическому плаваниюму
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