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Сборная Украины – победитель ЧМ по артистическому плаванию в Будапеште
Украинцы выдали лучший результат в хайлайте
Фото: Громадське
Сборная Украины по артистичному плаванию победила в одной из дисциплин на чемпионате мира-2022 по водным видам спорта. Национальная команда взяла золото в хайлате на турнире в Будапеште.
В составе сборной выступили Владислава Алексиева, Марина Алексеева, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, Марта Федина, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.
ЧМ-2022 по водным видам спорта
Артистическое плавание
Хайлайт
1. Украина: 95,0333
2. Италия: 92,26673
3. Испания: 91,9333
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