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Жан Беленюк поздравил украинских синхронисток с удачным выступлением на чемпионате мира
Они действительно молодцы
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Народный депутат Украины, золотой и серебряный призер двух Олимпийских игр Жан Беленюк поздравил украинских представительниц синхронного плавания с удачным выступлением на чемпионате мира. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее американка Маклафлин
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