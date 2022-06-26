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Бех-Романчук о россиянах: Животные, не имеющие права жить на этой земле
Каждое слово в цель
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала ракетные обстрелы Киева утром, 26 июня. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
"Киев сегодня утром. Вы животные, не имеющие права жить на этой земле" – написала она.
Напомним, что ранее Ольга Харлан
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