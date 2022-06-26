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Бех-Романчук о россиянах: Животные, не имеющие права жить на этой земле

Другие виды
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Бех-Романчук о россиянах: Животные, не имеющие права жить на этой земле

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала ракетные обстрелы Киева утром, 26 июня. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Киев сегодня утром. Вы животные, не имеющие права жить на этой земле" – написала она.

Напомним, что ранее Ольга Харлан опубликовала обращение по утренним обстрелам Киева.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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