Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пляжные волейболистки Хмиль и Лазаренко заняли второе место на турнире в Польше
В финале проиграли американкам
Фото: Volleyball.ua
Украинские пляжные волейболистки Татьяна Лазаренко и Ангелина Хмиль вышли в финал турнира серии "BPT Futures", проходившего в городе Белосток, в Польше.
В финале украинки потерпели поражение от американских пляжных волейболисток Меган Крафт и Эмили Стокман со счетом 1:2. Хмель и Лазаренко проиграли в первом тайме со счетом 17:21, во втором победили со счетом 36:34, и в третьем снова проиграли: со счетом 11:15.
Ранее пара украинок заняла третье место на чемпионате Европы U20, обыграв в матче за бронзу нидерландок Брехт Пирсму и Вис Берхус. В декабре прошлого года же Хмель и Лазаренко выиграли чемпионат мира U21.
Популярное сейчас
- Министр обороны россии шойгу прилетел в Украину
- Сегодня Динамо проведет первый спарринг этим летом
- Много танков и ББМ. Генштаб опубликовал новые данные российских потерь на войне в Украине
- Украина отказалась выступать в соревнованиях Международной федерации дзюдо из-за россиян
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану