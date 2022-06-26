Пляжные волейболистки Хмиль и Лазаренко заняли второе место на турнире в Польше

Украинские пляжные волейболистки Татьяна Лазаренко и Ангелина Хмиль вышли в финал турнира серии "BPT Futures", проходившего в городе Белосток, в Польше.

В финале украинки потерпели поражение от американских пляжных волейболисток Меган Крафт и Эмили Стокман со счетом 1:2. Хмель и Лазаренко проиграли в первом тайме со счетом 17:21, во втором победили со счетом 36:34, и в третьем снова проиграли: со счетом 11:15.

Ранее пара украинок заняла третье место на чемпионате Европы U20, обыграв в матче за бронзу нидерландок Брехт Пирсму и Вис Берхус. В декабре прошлого года же Хмель и Лазаренко выиграли чемпионат мира U21.