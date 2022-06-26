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Пляжные волейболистки Хмиль и Лазаренко заняли второе место на турнире в Польше

Другие виды
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В финале проиграли американкам

Пляжные волейболистки Хмиль и Лазаренко заняли второе место на турнире в Польше

Фото: Volleyball.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинские пляжные волейболистки Татьяна Лазаренко и Ангелина Хмиль вышли в финал турнира серии "BPT Futures", проходившего в городе Белосток, в Польше.

В финале украинки потерпели поражение от американских пляжных волейболисток Меган Крафт и Эмили Стокман со счетом 1:2. Хмель и Лазаренко проиграли в первом тайме со счетом 17:21, во втором победили со счетом 36:34, и в третьем снова проиграли: со счетом 11:15.

Ранее пара украинок заняла третье место на чемпионате Европы U20, обыграв в матче за бронзу нидерландок Брехт Пирсму и Вис Берхус. В декабре прошлого года же Хмель и Лазаренко выиграли чемпионат мира U21.

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В статье: волейбол женская сборная Украины по волейболу
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