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Непомнящий лидирует на турнире претендентов после 8 туров. Каруана – второй

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Осталось шесть туров до определения соперника Магнуса Карлсена

Непомнящий лидирует на турнире претендентов после 8 туров. Каруана – второй

Фото: LiChess

UA-Футбол
Новина українською

Прошло уже больше половины туров турнира претендентов в Мадриде, на котором ведущие шахматисты мира определяют, кто же сыграет против действующего чемпиона мира – Магнуса Карлсена.

За восемь туров однозначно лучшего шахматиста не выявлено, ведь первый в таблице – россиянин Ян Непомнящий – опережает второго – американца Фабиано Каруану – лишь на одно очко.

В прошедшем туре Непомнящий не сумел обыграть китайца Дина Лижэня, а Фабиано Каруана проиграл другому американцу – Хикару Накамуре. В других матчах венгр Рихард Раппорт обыграл поляка Яна-Кшиштофа Дуду, а азербайджанец Теймур Раджабов сыграл вничью с французом Алирезой Фиружей.

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В статье: шахматы Магнус Карлсен Фабиано Каруана Ян Непомнящий
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