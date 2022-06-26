Непомнящий лидирует на турнире претендентов после 8 туров. Каруана – второй

Прошло уже больше половины туров турнира претендентов в Мадриде, на котором ведущие шахматисты мира определяют, кто же сыграет против действующего чемпиона мира – Магнуса Карлсена.

За восемь туров однозначно лучшего шахматиста не выявлено, ведь первый в таблице – россиянин Ян Непомнящий – опережает второго – американца Фабиано Каруану – лишь на одно очко.

В прошедшем туре Непомнящий не сумел обыграть китайца Дина Лижэня, а Фабиано Каруана проиграл другому американцу – Хикару Накамуре. В других матчах венгр Рихард Раппорт обыграл поляка Яна-Кшиштофа Дуду, а азербайджанец Теймур Раджабов сыграл вничью с французом Алирезой Фиружей.