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Непомнящий лидирует на турнире претендентов после 8 туров. Каруана – второй
Осталось шесть туров до определения соперника Магнуса Карлсена
Фото: LiChess
Прошло уже больше половины туров турнира претендентов в Мадриде, на котором ведущие шахматисты мира определяют, кто же сыграет против действующего чемпиона мира – Магнуса Карлсена.
За восемь туров однозначно лучшего шахматиста не выявлено, ведь первый в таблице – россиянин Ян Непомнящий – опережает второго – американца Фабиано Каруану – лишь на одно очко.
В прошедшем туре Непомнящий не сумел обыграть китайца Дина Лижэня, а Фабиано Каруана проиграл другому американцу – Хикару Накамуре. В других матчах венгр Рихард Раппорт обыграл поляка Яна-Кшиштофа Дуду, а азербайджанец Теймур Раджабов сыграл вничью с французом Алирезой Фиружей.
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