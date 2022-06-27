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Мотор исключили из гандбольной ЛЧ из-за "организационных неопределенностей"
Клуб сыграет в Лиге Европы и Бундеслиге
Фото: ГК Мотор / Автор невідомий
Запорожский "Мотор", являвшийся участником последних розыгрышей группового этапа Лиги чемпионов, не примет участия в турнире в сезоне-2022/23. Об этом сообщает пресс-служба EHF.
"Группа оценки решила не оценивать "Мотор", учитывая требования к матчам Лиги чемпионов EHF, поскольку существует слишком много организационных неопределенностей ввиду текущей ситуации с "Мотором", - говорится в заявлении организации.
Вместе с тем, запорожский клуб включен в список участников второго по статусу гандбольного еврокубка, Лиги Европы. Кроме международного турнира, многократный чемпион Украины в сезоне-2022/23 будет играть в немецкой Бундеслиге 2. Клуб стремился сыграть в элите немецкого гандбола, однако не успел подать заявку вовремя.
Местом базирования команда выбрала немецкий Дюссельдорф, где и будет проводить домашние игры.
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