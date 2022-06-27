  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Ольга Харлан отреагировала на ракетный удар по Кременчугу
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ольга Харлан отреагировала на ракетный удар по Кременчугу

Другие виды
(2 голосов)

Россиянам нет прощения

Ольга Харлан отреагировала на ракетный удар по Кременчугу

Red Bull Content Pool / Vadym Herasymenko / Wheel Bree

Новина українською

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан в своем Instagram высказалась об очередном акте терроризма россиян – ракетном ударе по Кременчугу:

"Ракетный удар россиян по ТРЦ в Кременчуге!!! Когда сотни или даже тысячи людей были внутри!"

Не военный объект!!! Гражданский объект!!! Посреди белого дня!!! И вы не считаете это геноцидом??!!! Это просто ад…"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ольга Харлан
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде