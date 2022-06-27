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Ольга Харлан отреагировала на ракетный удар по Кременчугу
Россиянам нет прощения
Red Bull Content Pool / Vadym Herasymenko / Wheel Bree
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан в своем Instagram высказалась об очередном акте терроризма россиян – ракетном ударе по Кременчугу:
"Ракетный удар россиян по ТРЦ в Кременчуге!!! Когда сотни или даже тысячи людей были внутри!"
Не военный объект!!! Гражданский объект!!! Посреди белого дня!!! И вы не считаете это геноцидом??!!! Это просто ад…"
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