Ольга Харлан отреагировала на ракетный удар по Кременчугу

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан в своем Instagram высказалась об очередном акте терроризма россиян – ракетном ударе по Кременчугу:

"Ракетный удар россиян по ТРЦ в Кременчуге!!! Когда сотни или даже тысячи людей были внутри!"

Не военный объект!!! Гражданский объект!!! Посреди белого дня!!! И вы не считаете это геноцидом??!!! Это просто ад…"