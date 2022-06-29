Барком-Кажаны проведут новый сезон в Полше

В следующем сезоне "Барком-Кажаны" будет выступать в чемпионате Польши. Об этом рассказал наставник клуба Угис Крастиньш.

– Правда ли, что в следующем сезоне украинский клуб намерен провести в польской "Плюс Лиге"?

– Да, правда. Практически все вопросы по этому поводу согласованы. В Лиге будут выступать 16 команд и одним из участников будет "Барком-Кажаны". Насколько мне известно, презентация украинского клуба в Польше должна пройти в июле. Итак, сразу после чемпионата мира перейду на этот турнир. Хотя я и сейчас постоянно поддерживаю связь с тренерским штабом львовян, согласны все детали учебно-тренировочного процесса.

– А как быть с чемпионатом Украины? В нем Вы планируете поучаствовать?

– Руководство нашего клуба работает и в этом направлении. Надеюсь, что все вопросы будут согласованы, и вполне возможно мы примем участие в финальном этапе чемпионата Украины.

– У многих любителей волейбола вызвало удивление, что "Барком-Кажаны" не явился к еврокубкам сезона 2022/2023 годов. Ведь львовский клуб много лет представил Украину на международной арене. Почему так случилось?

– Мы посмотрели календарь игр польской "Плюс Лиги" и пришли к выводу, что нагрузка для игроков здесь будет достаточно велика. Все 15 соперников очень хорошего высокого уровня, проходных игр, как раньше было с чемпионатом Украины, здесь, конечно, не будет. Потому решили в этом сезоне полностью сосредоточиться именно на чемпионате Польши. А дальше уже посмотрим, как все будет и будем принимать другие решения.