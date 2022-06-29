Марк Падун не примет участия в Тур де Франс-2022

Команды "Education First" объявили свой состав на Тур де Франс-2022.

Напомним, что соревнования стартуют в пятницу, 1 июля в Копенгагене.

Украинца Марка Падуна в команде нет, таким образом не будет и представителей Украины на Тур-де-Франс-2022.

Состав "Education First": Альберто Беттиоль, Штефан Биссеггер, Магнус Корт, Оуэйн Даулл, Ригоберто Уран, Нилсон Паулесс, Йонас Рутш, Рубен Геррейро.