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Марк Падун не примет участия в Тур де Франс-2022

Другие виды
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Соревнования стартуют уже совсем скоро

Марк Падун не примет участия в Тур де Франс-2022

Фото: velolive.com

Новина українською

Команды "Education First" объявили свой состав на Тур де Франс-2022.

Напомним, что соревнования стартуют в пятницу, 1 июля в Копенгагене.

Украинца Марка Падуна в команде нет, таким образом не будет и представителей Украины на Тур-де-Франс-2022.

Состав "Education First": Альберто Беттиоль, Штефан Биссеггер, Магнус Корт, Оуэйн Даулл, Ригоберто Уран, Нилсон Паулесс, Йонас Рутш, Рубен Геррейро.

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В статье: Марк Падун
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