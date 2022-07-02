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Синхронное плавание. Украинские юниорки не оставляют шансов соперницам на чемпионате мира

Другие виды
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Блестящее выступление

Синхронное плавание. Украинские юниорки не оставляют шансов соперницам на чемпионате мира

facebook.com/ukrsynchro

UA-Футбол
Новина українською

Украинские синхронистки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина завоевали 3 золотых награды на юниорском чемпионате мира, который проходит в эти дни в Риеке (Хорватия).

В паре наши девочки завоевали золото сначала в техническом дуэте, а затем – и в произвольном. После этого Анастасия заняла первое место в техническом соло.

3 июля состоится финал в произвольном соло. Если там наша команда одержит победу, то девушки возьмут 4 из 4 возможных золотых наград.

Напомним, что ранее украинский дуэт по прыжкам в воду завоевал историческое серебро на чемпионате мира.

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В статье: синхронное плавание
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