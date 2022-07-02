Синхронное плавание. Украинские юниорки не оставляют шансов соперницам на чемпионате мира

Украинские синхронистки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина завоевали 3 золотых награды на юниорском чемпионате мира, который проходит в эти дни в Риеке (Хорватия).

В паре наши девочки завоевали золото сначала в техническом дуэте, а затем – и в произвольном. После этого Анастасия заняла первое место в техническом соло.

3 июля состоится финал в произвольном соло. Если там наша команда одержит победу, то девушки возьмут 4 из 4 возможных золотых наград.