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Алексей Середа посвятил медаль чемпионата мира защитникам Украины
Так держать, чемпион
Олексій Середа, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский спортсмен Алексей Середа посвятил серебряную награду чемпионату мира по водным видам спорта защитникам Украины. Его слова цитирует пресс-служба Федерации Украины по прыжкам в воду.
"Эта медаль очень важна для меня, нашей команды. И я хочу ее посвятить всем защитникам, которые сейчас воюют на фронте и защищают нашу Украину" – сказал он.
Напомним, что Алексей в паре с Софией Лискун
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