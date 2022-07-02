Алексей Середа посвятил медаль чемпионата мира защитникам Украины

Украинский спортсмен Алексей Середа посвятил серебряную награду чемпионату мира по водным видам спорта защитникам Украины. Его слова цитирует пресс-служба Федерации Украины по прыжкам в воду.

"Эта медаль очень важна для меня, нашей команды. И я хочу ее посвятить всем защитникам, которые сейчас воюют на фронте и защищают нашу Украину" – сказал он.