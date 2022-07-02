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Алексей Середа посвятил медаль чемпионата мира защитникам Украины

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Так держать, чемпион

Алексей Середа посвятил медаль чемпионата мира защитникам Украины

Олексій Середа, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен Алексей Середа посвятил серебряную награду чемпионату мира по водным видам спорта защитникам Украины. Его слова цитирует пресс-служба Федерации Украины по прыжкам в воду.

"Эта медаль очень важна для меня, нашей команды. И я хочу ее посвятить всем защитникам, которые сейчас воюют на фронте и защищают нашу Украину" – сказал он.

Напомним, что Алексей в паре с Софией Лискун стали вице-чемпионами мира в смешанных соревнованиях.

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В статье: Алексей Середа
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