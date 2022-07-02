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Европейская гандбольная федерация отклонила протесты России и ЦСКА
Прекрасное решение, коллеги
Европейская гандбольная федерация отклонила протесты россии и ЦСКА по поводу запрета на выступления на международных соревнованиях.
Исполком ЕГФ еще 28 февраля отстранил российские и белорусские команды от участия в соревнованиях. На это решение были поданы протесты, их отклонили.
Российская сторона может подать апелляцию в течение 7 дней.
Напомним, что ранее Леся Цуренко
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Источник:ua.tribuna
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