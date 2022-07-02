Европейская гандбольная федерация отклонила протесты россии и ЦСКА по поводу запрета на выступления на международных соревнованиях.

Исполком ЕГФ еще 28 февраля отстранил российские и белорусские команды от участия в соревнованиях. На это решение были поданы протесты, их отклонили.

Российская сторона может подать апелляцию в течение 7 дней.