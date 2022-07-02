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Европейская гандбольная федерация отклонила протесты России и ЦСКА

Другие виды
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(1 голосов)

Прекрасное решение, коллеги

Европейская гандбольная федерация отклонила протесты России и ЦСКА

UA-Футбол
Новина українською

Европейская гандбольная федерация отклонила протесты россии и ЦСКА по поводу запрета на выступления на международных соревнованиях.

Исполком ЕГФ еще 28 февраля отстранил российские и белорусские команды от участия в соревнованиях. На это решение были поданы протесты, их отклонили.

Российская сторона может подать апелляцию в течение 7 дней.

Напомним, что ранее Леся Цуренко рассказала о своем отношении к россиянам.

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В статье: гандбол
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Источник:
ua.tribuna

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