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Путинского гимнаста Куляка не пускают на кубок России
Причина – боятся санкций (это очень смешно)
Фото: Rholamagazine
Гимнаста сборной россии Ивана Куляка (который запомнился болельщикам как любитель путинского мира с буквой Z на форме) не пускают на кубок россии. Причиной этого является страх наложения международных санкций на всю Федерацию спортивной гимнастики. Слова главного тренера россиян Валентины Родионенко приводит Inside the Games:
"Ваня тренируется, но в конце концов его отстранили от участия в кубке россии. Есть угроза, что если мы позволим ему участвовать в наших соревнованиях, санкции могут быть наложены на всю федерацию" – сказала она.
Напомним, что ранее Леся Цуренко
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