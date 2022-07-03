Путинского гимнаста Куляка не пускают на кубок России

Гимнаста сборной россии Ивана Куляка (который запомнился болельщикам как любитель путинского мира с буквой Z на форме) не пускают на кубок россии. Причиной этого является страх наложения международных санкций на всю Федерацию спортивной гимнастики. Слова главного тренера россиян Валентины Родионенко приводит Inside the Games:

"Ваня тренируется, но в конце концов его отстранили от участия в кубке россии. Есть угроза, что если мы позволим ему участвовать в наших соревнованиях, санкции могут быть наложены на всю федерацию" – сказала она.