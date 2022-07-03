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Непомнящий выиграл турнир претендентов и сможет сыграть с чемпионом мира Магнусом Карлсеном
Однако, норвежец может отказаться от матча
Фото: AIPS Media
Российский шахматист Ян Непомнящий одержал досрочную победу в турнире претендентов и сможет сыграть с норвежским чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном. Однако, тот может отказаться от игры с россиянином.
Непомнящий в 13 туре обыграл венгра Рихарда Раппорта и заработал 9 очков, благодаря чему стал досрочным победителем турнира. Второе место сейчас занимают американец Хикару Накамура и китаец Дин Лижэнь.
Магнус Карлсен ранее заявлял о том, что может отказаться от игры с победителем турнира претендентов. В декабре он сказал, что откажется, если ему придется играть не с французом Алирезой Фиружей. В случае отказа от игры он перестанет быть чемпионом мира.
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