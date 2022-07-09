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Гречко и Терлюга приносят Украине первые золотые награды Всемирных игр-2022
Поздравляем с победой
фото - Reuters
Украинская пловчиха София Гречко становится чемпионкой Всемирных игр-2022. Наша спортсменка завоевала золото в моноласте на дистанции 200 метров, показав время 1.29,57, что на 1 секунду лучше чем у ближайшей преследовательницы.
Еще одна представительница сине-желтых Анастасия Макаренко финишировала в заплыве седьмой (1.34,78).
Представительница каратэ Анджелика Терлюга поддержала свою партнершу по команде и принесла Украине второе золото соревнований. В финальном матче за главную награду Всемирных игр-2022 она одолела египтянку Ахлам Юсеф.
Групповой этап
Валерия Кумизака (Бразилия) (3:3)
Ивет Горанова (Болгария) (3:0)
Дженнифер Варлинг (Люксембург) (4:1)
Полуфинал
Тринита Аллен (США) (8:1)
Напомним, что первую награду на Всемирных играх-2022
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