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Гречко и Терлюга приносят Украине первые золотые награды Всемирных игр-2022

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Поздравляем с победой

Гречко и Терлюга приносят Украине первые золотые награды Всемирных игр-2022

фото - Reuters

UA-Футбол
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Украинская пловчиха София Гречко становится чемпионкой Всемирных игр-2022. Наша спортсменка завоевала золото в моноласте на дистанции 200 метров, показав время 1.29,57, что на 1 секунду лучше чем у ближайшей преследовательницы.

Еще одна представительница сине-желтых Анастасия Макаренко финишировала в заплыве седьмой (1.34,78).

Представительница каратэ Анджелика Терлюга поддержала свою партнершу по команде и принесла Украине второе золото соревнований. В финальном матче за главную награду Всемирных игр-2022 она одолела египтянку Ахлам Юсеф.

Групповой этап

Валерия Кумизака (Бразилия) (3:3)

Ивет Горанова (Болгария) (3:0)

Дженнифер Варлинг (Люксембург) (4:1)

Полуфинал

Тринита Аллен (США) (8:1)

Напомним, что первую награду на Всемирных играх-2022 завоевала Анастасия Деревянко.

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В статье: Анжелика Терлюга
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