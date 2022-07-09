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Украинка Соловьева приносит нашей сборной четвертую награду Всемирных игр-2022
На этот раз – бронза
Спортивний комітет України
Украинская легенда пауэрлифтинга Лариса Соловьева завоевала бронзовую награду на Всемирных играх-2022.
Результат нашей спортсменки – 592,5 кг. (187,5 – приседания, жим лежа – 115,0, сословная тяга – 180,0).
Это уже пятая награда Ларисы на Всемирных играх. Раньше наша спортсменка брала только золото.
Напомним, что ранее Терлюга и Гречко
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