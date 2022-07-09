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Украинка Соловьева приносит нашей сборной четвертую награду Всемирных игр-2022

Другие виды
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На этот раз – бронза

Украинка Соловьева приносит нашей сборной четвертую награду Всемирных игр-2022

Спортивний комітет України

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легенда пауэрлифтинга Лариса Соловьева завоевала бронзовую награду на Всемирных играх-2022.

Результат нашей спортсменки – 592,5 кг. (187,5 – приседания, жим лежа – 115,0, сословная тяга – 180,0).

Это уже пятая награда Ларисы на Всемирных играх. Раньше наша спортсменка брала только золото.

Напомним, что ранее Терлюга и Гречко принесли Украине первые золотые награды соревнований.

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В статье: Лариса Соловьева
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