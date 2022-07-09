  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Олег Верняев рассказал, при каких условиях вернется в профессиональную гимнастику
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олег Верняев рассказал, при каких условиях вернется в профессиональную гимнастику

Другие виды
(1 голосов)

Ты нужен команде

Олег Верняев рассказал, при каких условиях вернется в профессиональную гимнастику

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион и призер Олимпийских игр, украинец Олег Верняев рассказал, при каких условиях он может вернуться в профессиональную гимнастику после дисквалификации. Его слова цитирует FootballHub:

"Если выйдет сократить срок до двух лет, чтобы дисквалификация закончилась в 2022 году, то, я не знаю, трудно вернуться после двух лет без тренировок, но я постараюсь. Я сделаю все, что зависит от меня. А там уж как здоровье даст.

Если подвешеное состояние, то это одно настроение. А если скажут, что все – в ноябре 2022 года у меня зеленый свет, то, конечно, это другое настроение – зал-зал-зал. Тогда ты просто отказываешься от всего и просто работаешь.

Я хочу снова пройти олимпийский цикл со своим тренером. Подарить ему радость. Плюс для себя.

Просто будь это справедливо – это одно. А поскольку это непонятная ситуация, неясно откуда у меня все появилось, а потом у нас куча конфликтов в сборной, все одновременно...

Я просто хочу вернуться и поставить все на свои места" – сказал он.

Напомним, что Украина завоевала уже 4 награды на Всемирных играх-2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Верняев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде