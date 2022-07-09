Олег Верняев рассказал, при каких условиях вернется в профессиональную гимнастику

Чемпион и призер Олимпийских игр, украинец Олег Верняев рассказал, при каких условиях он может вернуться в профессиональную гимнастику после дисквалификации. Его слова цитирует FootballHub:

"Если выйдет сократить срок до двух лет, чтобы дисквалификация закончилась в 2022 году, то, я не знаю, трудно вернуться после двух лет без тренировок, но я постараюсь. Я сделаю все, что зависит от меня. А там уж как здоровье даст.

Если подвешеное состояние, то это одно настроение. А если скажут, что все – в ноябре 2022 года у меня зеленый свет, то, конечно, это другое настроение – зал-зал-зал. Тогда ты просто отказываешься от всего и просто работаешь.

Я хочу снова пройти олимпийский цикл со своим тренером. Подарить ему радость. Плюс для себя.

Просто будь это справедливо – это одно. А поскольку это непонятная ситуация, неясно откуда у меня все появилось, а потом у нас куча конфликтов в сборной, все одновременно...

Я просто хочу вернуться и поставить все на свои места" – сказал он.