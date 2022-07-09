Украина идет седьмой в медальном зачете Всемирных игр-2022

Сборная Украины занимает седьмую позицию в медальном зачете после первого дня Всемирных игр-2022. В активе нашей команды четыре награды – два золота и две бронзы.

ТОП 5 выглядит так:

1. Колумбия – 7 (4-1-2)

2. Венгрия – 8 (3-2-3)

3. Япония – 5 (3-1-1)

4. Италия – 5 (2-2-1)

5. Китай – 4 (2-2-0)

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7. Украина – 4 (2-0-2)