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Украина идет седьмой в медальном зачете Всемирных игр-2022
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фото - Reuters
Сборная Украины занимает седьмую позицию в медальном зачете после первого дня Всемирных игр-2022. В активе нашей команды четыре награды – два золота и две бронзы.
ТОП 5 выглядит так:
1. Колумбия – 7 (4-1-2)
2. Венгрия – 8 (3-2-3)
3. Япония – 5 (3-1-1)
4. Италия – 5 (2-2-1)
5. Китай – 4 (2-2-0)
.
7. Украина – 4 (2-0-2)
Напомним, что золотые награды
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