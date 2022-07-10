Украина завоевала 13 медалей во второй день Всемирных игр-2022

Сборная Украины завоевала 13 медалей во второй день Всемирных игр-2022, проходящих в эти дни в американском Бирмингеме.

Золотыми призерами соревнований стали: каратиска Анита Серегина (до 61 кг), суммоисты Важа Дауаури (средняя весовая категория) и Светлана Яремка (тяжелая весовая категория), пауэрлифтер Владимир Рысев (1002,5 кг).

Серебро у каратиста Станислава Горуны (до 75 кг), пауэрлифтера Николая Баранника (922,5 кг), суммоистов Демида Караченко (легкий вес), Марины Максименко (средний вес) и Иванны Березовской (тяжелый вес), пловчихи Софии Гречко (400 метров, подводное плавание с ластами).

Бронзовые награды взяли суммоист Святослав Семикрас (легкий вес), пловчиха Анастасия Антоняк (400 метров, подводное плавание с ластами) и пауэрлифтер Даниил Ковалев (402,5 кг).

Поздравляем наших спортсменов с отличным днем ​​и желаем завтра выступить не хуже!