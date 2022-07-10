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Украина идет второй в медальном зачете Всемирных игр-2022
Сразу на 5 позиций выше, чем вчера
Ukraine
Сборная Украины благодаря
Так, в своем активе сине-желтая сборная имеет 17 наград (6 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград). Наши ребята немного уступают команде Колумбии (у которой 14 медалей, но на 1 золото больше, чем у нас). ТОП 3 замыкают японцы (6 – 4 – 2).
Украина первая по общему количеству наград – 17 медалей нет в активе ни одной команды.
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