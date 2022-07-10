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Украина идет второй в медальном зачете Всемирных игр-2022

Другие виды
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Сразу на 5 позиций выше, чем вчера

Украина идет второй в медальном зачете Всемирных игр-2022

Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины благодаря удачному выступлению во второй день Всемирных игр-2022 поднялась на вторую позицию в общем зачете медалей.

Так, в своем активе сине-желтая сборная имеет 17 наград (6 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград). Наши ребята немного уступают команде Колумбии (у которой 14 медалей, но на 1 золото больше, чем у нас). ТОП 3 замыкают японцы (6 – 4 – 2).

Украина первая по общему количеству наград – 17 медалей нет в активе ни одной команды.

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