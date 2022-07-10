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Серегина прокомментировала победу на Всемирных играх-2022
Поздравляем с победой
фото - odessa.net.ua
Украинская каратистка Анита Серегина прокомментировала
О том, не давило ли на нее серебро Всемирных игр-2017
"Это не давило, потому что я знала и понимала, что за эти 5 лет я проделала большую работу. Могу сказать, что за эти пять лет я вышла на новый уровень понимания боя, другой уровень физической подготовки и поэтому сегодня я уже выходила на финал с уверенностью в своих силах. 5 лет назад я еще где-то сомневалась в себе, а сегодня нет".
О подготовке к турниру
"На самом деле, подготовиться было очень тяжело, потому что многие мои коллеги по команде разъехались в другие страны и команда стала маленькая. Готовиться было очень сложно, но, несмотря на это мы подготовились. Благодарю своих друзей из Черновцов, с которыми я немного готовилась, спасибо своему тренеру Александру Тонкошкуру за то, что он всегда рядом. Благодарю своего мужа за то, что он тоже принимал участие в подготовке и все так сложилось, что сегодня у меня золото".
О финале
"Он вообще пошел не по моему сценарию, потому что я лучше себя чувствую, когда первый бал забираю и веду в счете, но сегодня я почти до последней секунды проигрывала 2:1. У меня есть удар, который меня спасает на последних секундах, и сегодня он это сделал. За 5 секунд до конца я заработала два балла и это была неожиданностью, что я победила" - сказала она.
Напомним, что Украина
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