Станислав Горуна: Эта медаль принадлежит мне и сборной Украины. Фото

Украинский каратист Станислав Горуна прокомментировал серебряную награду на Всемирных играх-2022. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

Серебряная медаль Всемирных игр-2022. Эта медаль принадлежит мне и сборной Украины. Мы поддерживаем нашу страну во всех областях и боремся только за победу – написал он.