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Станислав Горуна: Эта медаль принадлежит мне и сборной Украины. Фото

Другие виды
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Поздравляем с серебром

Станислав Горуна: Эта медаль принадлежит мне и сборной Украины. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинский каратист Станислав Горуна прокомментировал серебряную награду на Всемирных играх-2022. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

Серебряная медаль Всемирных игр-2022. Эта медаль принадлежит мне и сборной Украины. Мы поддерживаем нашу страну во всех областях и боремся только за победу – написал он.

Напомним, что ранее Анита Серегина рассказала о победе на Всемирных играх-2022.

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В статье: Станислав Горуна
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