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Станислав Горуна: Эта медаль принадлежит мне и сборной Украины. Фото
Поздравляем с серебром
Украинский каратист Станислав Горуна прокомментировал
Серебряная медаль Всемирных игр-2022. Эта медаль принадлежит мне и сборной Украины. Мы поддерживаем нашу страну во всех областях и боремся только за победу – написал он.
Напомним, что ранее Анита Серегина
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