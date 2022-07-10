Алексей Новиков – победитель Strongman Classic 2022

Украинский стронгмен Алексей Новиков во второй раз (после 2021 года) получил титул чемпиона на международных соревнованиях Strongman Classic, состоявшихся в Лондоне (Великобритания).

Новиков набрал 54 балла, что позволило ему занять первую строчку пьедестала почета. Вторая позиция у представителя Канады Митчела Гуппера (42 балла), а ТОП 3 замкнул американец Эван Синглтон (41,5 балла).

"Лучшее поздравление для меня – это донат для пацанов", – написал украинский силач на своей странице в Instagram после победы.