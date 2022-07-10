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Алексей Новиков – победитель Strongman Classic 2022

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Поздравляем с успешной защитой титула

Алексей Новиков – победитель Strongman Classic 2022

Фото: News Story Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский стронгмен Алексей Новиков во второй раз (после 2021 года) получил титул чемпиона на международных соревнованиях Strongman Classic, состоявшихся в Лондоне (Великобритания).

Новиков набрал 54 балла, что позволило ему занять первую строчку пьедестала почета. Вторая позиция у представителя Канады Митчела Гуппера (42 балла), а ТОП 3 замкнул американец Эван Синглтон (41,5 балла).

"Лучшее поздравление для меня – это донат для пацанов", – написал украинский силач на своей странице в Instagram после победы.

Напомним, что ранее Украина завоевала 13 наград на Всемирных играх-2022.

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В статье: Алексей Новиков
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