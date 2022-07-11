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Говоров: Есть ощущение, что Международная федерация плавания желает вернуть россию в спорт
Бронзовый призер ЧМ, двукратный чемпион Европы и член LEN Андрей Говоров прокомментировал санкции относительно спортсменов из рф и беларуси
Бронзовый призер ЧМ, двукратный чемпион Европы и член LEN Андрей Говоров рассказал об отношении Комиссии атлетов Европейской лиги плавания (LEN) и Международной федерации плавания (FINA) к Украине.
"LEN оказывает огромную поддержку украинским атлетам и Украине, они имеют четкую позицию по отношению к российским атлетам. У нас есть большое влияние в LEN, в частности я являюсь членом Комиссии атлетов в LEN, также у нас есть много работников, которые в разных комитетах LEN.
Санкции со стороны FINA в отношении спортсменов из рф и беларуси я считаю недостаточными, чтобы говорить, что FINA поддерживает Украину, это мое мнение. Я не знаю, что происходит внутри FINA и что они планируют дальше, но есть ощущение, что они желают вернуть россию в спорт - но это только ощущение. С нашей стороны мы будем работать, чтобы этого не произошло", - сказал Говоров.
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