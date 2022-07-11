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Сборная Украины по гандболу одержала победу над Турцией и вышла в финальную часть отбора на Евро-2023

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Сборная Украины по гандболу одержала победу над Турцией и вышла в финальную часть отбора на Евро-2023

Новина українською

Мужская сборная Украины по пляжному гандболу заняла третье место в Championship-2022. Напомним, что он проходил в Праге (Чехия).

Благодаря этой победе, наша команда вышла в финальную часть отбора на Евро-2023.

Матч за бронзу Championship-2022:

Турция – Украина 1:2 (17:14, 20:22, 2:5)

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В статье: сборная Украины по гандболу
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