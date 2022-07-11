Сборная Украины по пляжному гандболу вышла в финальную часть отбора на Евро-2023

Мужская сборная Украины по пляжному гандболу заняла третье место в Championship-2022. Напомним, что он проходил в Праге (Чехия).

Благодаря этой победе, наша команда вышла в финальную часть отбора на Евро-2023.

Матч за бронзу Championship-2022:

Турция – Украина 1:2 (17:14, 20:22, 2:5)