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Сборная Украины по пляжному гандболу вышла в финальную часть отбора на Евро-2023
Отличная работа
Мужская сборная Украины по пляжному гандболу заняла третье место в Championship-2022. Напомним, что он проходил в Праге (Чехия).
Благодаря этой победе, наша команда вышла в финальную часть отбора на Евро-2023.
Матч за бронзу Championship-2022:
Турция – Украина 1:2 (17:14, 20:22, 2:5)
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