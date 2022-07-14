Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины по фехтованию назвала состав на чемпионат мира-2022
Ждем медалей от команды
Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира-2022 по фехтованию, который пройдет в Каире (Египет).
Нашу страну будут представлять мужская и женская сборные:
Женщины:
Сабля: Ольга Харлан, Юлия Бокастова, Елена Кровацкая, Елена Воронина;
Рапира: Екатерина Ченцова, Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова;
Шпага: Яна Шемякина, Влада Харькова, Инна Бровко, Юлия Свистиль.
Мужчины:
Сабля: Андрей Ягодка, Юрий Цап, Богдан Платонов, Василий Гумен;
Рапира: Клод Юнес, Андрей Погребняк, Ростислав Герцик, Данило Гойда;
Шпага: Игорь Рейзлин, Владимир Станкевич, Роман Свечкарь, Ян Сыч, Никита Кошман (запасной).
Напомним, что чемпионат мира пройдет с 15 по 23 июля.
Популярное сейчас
- Стерлинг уже в Челси, забирает бразильца из АПЛ. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Число жертв в результате удара по Виннице стремительно растет (обновлено)
- Популярная OnlyFans-модель и фанатка Ман Сити собирается громко заявить о себе в мире бокса. ФОТО
- Украина завоевала 13 медалей во второй день Всемирных игр-2022
- Красотка дня. Балерина Национальной оперы, которая потеряла мужа и сама взяла в руки оружие. ФОТО
- Поджал хвост и спрятался. Украинка встретила Баскова в Турции и спросила о его поддержке геноцида. ФОТО