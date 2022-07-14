  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Сборная Украины по фехтованию назвала состав на чемпионат мира-2022
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины по фехтованию назвала состав на чемпионат мира-2022

Другие виды
(1 голосов)

Ждем медалей от команды

Сборная Украины по фехтованию назвала состав на чемпионат мира-2022

Новина українською

Сборная Украины объявила состав на чемпионат мира-2022 по фехтованию, который пройдет в Каире (Египет).

Нашу страну будут представлять мужская и женская сборные:

Женщины:

Сабля: Ольга Харлан, Юлия Бокастова, Елена Кровацкая, Елена Воронина;

Рапира: Екатерина Ченцова, Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова;

Шпага: Яна Шемякина, Влада Харькова, Инна Бровко, Юлия Свистиль.

Мужчины:

Сабля: Андрей Ягодка, Юрий Цап, Богдан Платонов, Василий Гумен;

Рапира: Клод Юнес, Андрей Погребняк, Ростислав Герцик, Данило Гойда;

Шпага: Игорь Рейзлин, Владимир Станкевич, Роман Свечкарь, Ян Сыч, Никита Кошман (запасной).

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 15 по 23 июля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по фехтованию
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде