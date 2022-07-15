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Международная федерация бобслея приняла решение об отстранении российских спортсменов

Другие виды
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Правильное решение

Международная федерация бобслея приняла решение об отстранении российских спортсменов

Фото: olympicchannel

Новина українською

На конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) было принято решение об отстранении российских спортсменов от соревнований.

Делегаты конгресса IBSF в Лозанне приняли решение, чтобы устранить всех спортсменов Федерации бобслей россии от участия в соревнованиях.

Устранение будет действовать до следующего решения.

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