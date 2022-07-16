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5 украинских представителей тайского бокса феерически стартовали на Всемирных играх-2022
Ждем медали
В Бирмингеме, США, на Всемирных играх с победы стартовали все представители сборной Украины по тайскому боксу. Наши спортсмены успешно прошли стадию 1/4 финала.
Анастасия Кулинич – Кавзар Шевзад (Афганистан) – 10:9
Владислав Микитась - Филлип Делармино (Филиппины) - 30:28
Игорь Любченко – Абиль Галиев (Казахстан) – 30:26
Александр Ефименко - Гонсало Ноитес (Португалия) - 29:28
Олег Примачев – Фанат Хахрамонов (Узбекистан) – KO-B
Напомним, что на 9 день соревнований Украина
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