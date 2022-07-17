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Украина берет 5 медалей в 10 день Всемирных игр-2022
Мы в ТОП 3
Ukraine
Сборная Украины завоевала 5 медалей в 10 день Всемирных игр-2022. Так, призерами соревнований стали:
Золото: Богдан Мочульский (джиу-джитсу), Данил Фильченко (прыжки с трамплина на водных лыжах), Богдан Пограничный и Данило Стецюк (спортивная акробатика в парах).
Серебро: Богдана Голуб (джиу-джитсу)
Бронза: Виктория Куницкая, Александра Мальчук и Дарья Помяновская (спортивная акробатика в группе).
В данный момент Украина находится на 3 месте в командном зачете. В активе наших спортсменов 39 наград (13-11-15). На второй позиции идут США с 13 золотыми наградами, 15 серебряными и 7 бронзовыми. Первыми уверенно лидируют немцы (23-6-14).
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